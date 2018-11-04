Погода на день в Новосибирске: 4 ноября будет минус 5 градусов

СЕГОДНЯ 06:40 2018-11-04T06:40:50+03:00

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В воскресенье, 4 ноября в Новосибирске будет относительно снежно, а на дорогах водителей поджидает гололед.

— Сегодня днем будет облачно с прояснениями, ночью и днем возможен небольшой снег, на дорогах гололед. Температура днем составит минус 3-5 градусов, ночью опустится до минус 9-11 градусов, в пригороде ожидаются заморозки до минус 15 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Порывы ветра днем могут достигать 14 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. На дорогах гололедица, ночью местами снежные заносы. Дневная температура будет в пределах 0- минус 5 градусов, местами возможны заморозки до минус 11 градусов. Ночью будет еще холоднее, температура опустится до минус 7-12 градусов, местами мороз усилится до минус 18 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам снежный день. Температура днем будет минус 5 градусов, а ночью потеплеет до минус 3 градусов. Следующая неделя начнется с обильных осадков: ожидаются снегопады, зато будет относительно тепло, около 0 градусов.