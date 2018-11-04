2018-11-04T06:40:50+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 4 ноября будет минус 5 градусов

Сегодня в городе ожидается небольшой снег
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Днем в городе ожидается небольшой снег.Днем в городе ожидается небольшой снег.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 4 ноября в Новосибирске будет относительно снежно, а на дорогах водителей поджидает гололед.

— Сегодня днем будет облачно с прояснениями, ночью и днем возможен небольшой снег, на дорогах гололед. Температура днем составит минус 3-5 градусов, ночью опустится до минус 9-11 градусов, в пригороде ожидаются заморозки до минус 15 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Порывы ветра днем могут достигать 14 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. На дорогах гололедица, ночью местами снежные заносы. Дневная температура будет в пределах 0- минус 5 градусов, местами возможны заморозки до минус 11 градусов. Ночью будет еще холоднее, температура опустится до минус 7-12 градусов, местами мороз усилится до минус 18 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам снежный день. Температура днем будет минус 5 градусов, а ночью потеплеет до минус 3 градусов. Следующая неделя начнется с обильных осадков: ожидаются снегопады, зато будет относительно тепло, около 0 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Одевайся так, чтобы осуждали: стиляга в мехах удивил пассажиров метро
В Тибет на год: русская Барби хочет стать отшельницей и жить с монахами
Береза остановила: угодивший от погони водитель BMW сбил пешехода и протаранил Toyota Camry
Хорошо сработала: новосибирец застукал угонщика в своей Toyota Camry и сдал его полиции
Спел лучше Бузовой: поклонники «звезды» оценили кавер сибиряка выше оригинала
Самое дорогое ДТП, которое я видел: на трассе «Новосибирск-Барнаул» столкнулся 21 автомобиль
Сталина у нас нет и не надо: новосибирцы создали петицию против установки памятника
Трясти-то нечем: поклонники переживают за сильно похудевшую звезду тверка
Устроили беспредел: юные грабители «держали» половину Новосибирска
Новосибирскую школу будут отапливать энергией Земли
Слишком безупречно: новосибирец попал на шоу «Голос», но к нему никто не повернулся
Молебен, Майданов, фейерверк: как Новосибирск отпразднует День народного единства
Новосибирцы против переименований остановок «Стадион Спартак» и «Химзавод»
Голый лед: в Новосибирской области из-за погодных условий переворачиваются автомобили, один автобус ушел с трассы
Страшное ДТП в Новосибирске: Двое погибли, трое в больнице
Сушилка вместо качелей: находчивый дубонос облюбовал ванну волонтера для игр
«Успокойся, успокойся!»: сибиряк перепел Ольгу Бузову под мостом
На одну больницу меньше: в Новосибирске закрывают отделение для рожениц с туберкулезом
В Новосибирской области устроят «конкурс красоты» среди коров и лошадей