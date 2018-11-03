Спел лучше Бузовой: поклонники «звезды» оценили кавер сибиряка выше оригинала

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-03T18:39:11+03:00

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Оля Бузова объявила на своей странице в Инстаграме конкурс каверов на песни из своего нового альбома. Сегодня подведен итог — опубликованы три видеоролика, среди них оказался и клип новосибирца выступающего под ником Mike Keller, который перепел песню Оли «Принимай меня».

— Мои хорошие, вот и пришло время подводить итоги конкурса на лучшие каверы с вашими любимыми песнями из моего нового альбома Принимай Меня. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал, вы у меня очень талантливые, я все видела и радовалась. Как и обещала, выставляю трех победителей в свою ленту, а также Вы получаете ценные подарки от моего бренда, — написала Ольга на своей страничке.

Многие подписчики «звезды» оценили кавер именно Mike Keller. Они советуют Оле спеть с новосибирцем дуэтом. Другие вовсе советуют певице поучиться у новосибирца:

— Показали Бузовой, как надо петь, может сейчас включит мозги, что ни голоса, ни слуха, ни дикции, учись Ольга.

— Парень поет лучше, чем Бузова.

— Крутяк! Как будто для него песня написана. Лучше Бузовой поет.