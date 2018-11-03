2018-11-03T15:29:51+03:00
Общество

Сталина у нас нет и не надо: новосибирцы создали петицию против установки памятника

Под обращением в мэрию, созданным на электронной площадке, подписались уже более 400 человек
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
По задумке архитекторов, именно так должен выглядеть памятник Сталину на площади Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки». Фото: мэрия Новосибирска.По задумке архитекторов, именно так должен выглядеть памятник Сталину на площади Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки». Фото: мэрия Новосибирска.
Изменить размер текста:

Новосибирец Андрей Поздняков создал петицию против установки памятника Сталину. Он остался недоволен результатами голосования, которое проходило на официальном сайте мэрии, когда власти предложили три варианта для размещения бюста вождю. В официальном голосовании приняли участие 243 человека, тогда как под петицией против памятника на момент публикации новости подписались уже 447 человек.

— Мэрия провела заочное общественное обсуждение по вопросу установки памятника. Условия заранее были неравными, поскольку вопрос изначально был о том, где именно, на какой из трех возможных площадок, должен быть установлен памятник Сталину, то есть высказывание по вопросу о необходимости этой установки даже не предполагалось. Новосибирск остановился в одном шаге от того, чтобы стать заповедником сталинизма и мракобесия, городом, в котором одной из достопримечательностей станет памятник человеку, от политики которого пострадали миллионы наших сограждан, — пишет создатель петиции.

Андрей Поздняков считает, что вокруг фигуры Сталина в обществе до сих пор нет единства мнений, и установка памятника вызовет волну ненужного напряжения и противостояния. Он призывает всех, в том числе и тех, кто оценивает личность Сталина с других позиций, подписаться под петицией против установки бюста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самое дорогое ДТП, которое я видел: на трассе «Новосибирск-Барнаул» столкнулся 21 автомобиль
Трясти-то нечем: поклонники переживают за сильно похудевшую звезду тверка
Устроили беспредел: юные грабители «держали» половину Новосибирска
Новосибирскую школу будут отапливать энергией Земли
Слишком безупречно: новосибирец попал на шоу «Голос», но к нему никто не повернулся
Молебен, Майданов, фейерверк: как Новосибирск отпразднует День народного единства
Новосибирцы против переименований остановок «Стадион Спартак» и «Химзавод»
Голый лед: в Новосибирской области из-за погодных условий переворачиваются автомобили, один автобус ушел с трассы
Страшное ДТП в Новосибирске: Двое погибли, трое в больнице
Сушилка вместо качелей: находчивый дубонос облюбовал ванну волонтера для игр
«Успокойся, успокойся!»: сибиряк перепел Ольгу Бузову под мостом
На одну больницу меньше: в Новосибирске закрывают отделение для рожениц с туберкулезом
В Новосибирской области устроят «конкурс красоты» среди коров и лошадей