Сталина у нас нет и не надо: новосибирцы создали петицию против установки памятника
Новосибирец Андрей Поздняков создал петицию против установки памятника Сталину. Он остался недоволен результатами голосования, которое проходило на официальном сайте мэрии, когда власти предложили три варианта для размещения бюста вождю. В официальном голосовании приняли участие 243 человека, тогда как под петицией против памятника на момент публикации новости подписались уже 447 человек.
— Мэрия провела заочное общественное обсуждение по вопросу установки памятника. Условия заранее были неравными, поскольку вопрос изначально был о том, где именно, на какой из трех возможных площадок, должен быть установлен памятник Сталину, то есть высказывание по вопросу о необходимости этой установки даже не предполагалось. Новосибирск остановился в одном шаге от того, чтобы стать заповедником сталинизма и мракобесия, городом, в котором одной из достопримечательностей станет памятник человеку, от политики которого пострадали миллионы наших сограждан, — пишет создатель петиции.
Андрей Поздняков считает, что вокруг фигуры Сталина в обществе до сих пор нет единства мнений, и установка памятника вызовет волну ненужного напряжения и противостояния. Он призывает всех, в том числе и тех, кто оценивает личность Сталина с других позиций, подписаться под петицией против установки бюста.