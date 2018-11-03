Сталина у нас нет и не надо: новосибирцы создали петицию против установки памятника

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-03T15:29:51+03:00

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Новосибирец Андрей Поздняков создал петицию против установки памятника Сталину. Он остался недоволен результатами голосования, которое проходило на официальном сайте мэрии, когда власти предложили три варианта для размещения бюста вождю. В официальном голосовании приняли участие 243 человека, тогда как под петицией против памятника на момент публикации новости подписались уже 447 человек.

— Мэрия провела заочное общественное обсуждение по вопросу установки памятника. Условия заранее были неравными, поскольку вопрос изначально был о том, где именно, на какой из трех возможных площадок, должен быть установлен памятник Сталину, то есть высказывание по вопросу о необходимости этой установки даже не предполагалось. Новосибирск остановился в одном шаге от того, чтобы стать заповедником сталинизма и мракобесия, городом, в котором одной из достопримечательностей станет памятник человеку, от политики которого пострадали миллионы наших сограждан, — пишет создатель петиции.

Андрей Поздняков считает, что вокруг фигуры Сталина в обществе до сих пор нет единства мнений, и установка памятника вызовет волну ненужного напряжения и противостояния. Он призывает всех, в том числе и тех, кто оценивает личность Сталина с других позиций, подписаться под петицией против установки бюста.