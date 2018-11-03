Трясти-то нечем: поклонники переживают за сильно похудевшую звезду тверка

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-03T14:46:28+03:00

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Елена Яткина, звезда тверка из Новосибирска, опубликовала на своей страничке в инстаграме новое короткое видео с энергичным танцем. Ролик уже набрал больше ста тысяч просмотров и сотни комментариев. Некоторые поклонники творчества танцовщицы обратили внимание на чрезмерную стройность Елены.

— Трясти-то нечем, — пишут подписчики.

— Если бы у нее только была… — намекают на исхудавшую пятую точку Яткиной другие пользователи социальных сетей.

В целом же подписчики хвалят и восхищаются мастерством девушки. Иностранные поклонники даже просят ее провести мастер-класс на английском языке.

Кстати сама Елена не так давно рассказывала своим подписчикам о том, как сумела прийти в форму после родов:

— Я очень счастлива, что сломала стереотип многих про фигуру после родов! Мне приятно служить мотивацией и доказывать, что выглядеть так — реально! Главное — регулярность. Сейчас не все идеально: всегда есть, к чему стремиться! Работа над телом идет, всегда стараюсь найти время для зала или хотя бы позаниматься дома, в школе!