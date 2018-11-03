Устроили беспредел: юные грабители «держали» половину Новосибирска

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-03T13:49:02+03:00

В скором времени дело будет рассматриваться в суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Новосибирские следователи закончили работу над уголовным делом против банды из семерых человек, которая орудовала на территории Ленинского, Кировского, Октябрьского и Дзержинского районов. Участники банды в возрасте от 17-ти до 22-х лет, которыми руководил 19-летний парень, грабили горожан с августа по октябрь прошлого года. В качестве оружия они использовали пневматические пистолеты.

— По уголовному делу следователем признано в качестве потерпевших 11 граждан, которым обвиняемыми был причинен ущерб в размере более 150 тысяч рублей. После совершения последнего разбойного нападения в октябре 2017 года в отношении несовершеннолетнего на территории Кировского района Новосибирска обвиняемые были задержаны, — сообщает пресс-служба областного следкома.

Задержанным вменяется 16 эпизодов умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, подпадающих под несколько статей Уголовного кодекса. В скором времени дело будет рассматриваться в суде.