2018-11-03T13:49:02+03:00
Происшествия

Устроили беспредел: юные грабители «держали» половину Новосибирска

Семерых молодых людей обвиняют в 16-ти преступлениях
Екатерина КОМЯКОВА
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В скором времени дело будет рассматриваться в суде.В скором времени дело будет рассматриваться в суде.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирские следователи закончили работу над уголовным делом против банды из семерых человек, которая орудовала на территории Ленинского, Кировского, Октябрьского и Дзержинского районов. Участники банды в возрасте от 17-ти до 22-х лет, которыми руководил 19-летний парень, грабили горожан с августа по октябрь прошлого года. В качестве оружия они использовали пневматические пистолеты.

— По уголовному делу следователем признано в качестве потерпевших 11 граждан, которым обвиняемыми был причинен ущерб в размере более 150 тысяч рублей. После совершения последнего разбойного нападения в октябре 2017 года в отношении несовершеннолетнего на территории Кировского района Новосибирска обвиняемые были задержаны, — сообщает пресс-служба областного следкома.

Задержанным вменяется 16 эпизодов умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, подпадающих под несколько статей Уголовного кодекса. В скором времени дело будет рассматриваться в суде.

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