Новосибирскую школу будут отапливать энергией Земли

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-03T13:43:30+03:00

Школу №115 в Октябрьском районе Новосибирска нет возможности подключить к централизованной системе отопления. Сейчас ее отапливают дизелем. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

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Школу №115 в Октябрьском районе Новосибирска нет возможности подключить к централизованной системе отопления. Сейчас ее отапливают дизелем — на территории построена дизельная котельная, оснащенная двумя водогрейными котлами Paromat-Triplex мощностью 175 кВт. Закупка топлива ежегодно требует по 3,5 млн рублей из городского бюджета. А если подсчитать еще обслуживание и текущий ремонт, то в год «набегает» уже почти 4 миллиона.

Вместо старой школьной котельной власти планируют установить три двухкомпрессорных тепловых насоса мощностью 180 кВт и резервный электрокотел на 20 кВт. Установка теплового насоса стоит 12,7 миллиона рублей, а содержание оборудования будет обходиться еще по 530 тысяч рублей в год. Таким образом, в мэрии рассчитывают окупить вложения за четыре года, а после этого не тратиться на дорожающую солярку для отопления школы.

- Суть новой установки — использование в качестве источника тепла геотермальной энергии Земли из скважин глубиной 70 метров, которые бурятся на территории школы. 36 из 46 скважин уже пробурено, завершается прокладка трубопроводов и монтаж блочно-модульных помещений для геотермальной тепловой установки. Применять эту технологию целесообразно в учреждениях площадью не более 2 тысяч квадратных метров, — сообщает официальный сайт мэрии Новосибирска.

Использование энергии Земли для отопления решает сразу несколько проблем: экологии (не нужно ничего сжигать), экономики (не нужно закупать топливо) и безопасности (нет риска подрыва емкости с соляркой). Новый принцип уже используют в Томске, на Алтае и в некоторых частных домах Новосибирска.