2018-11-03T12:01:35+03:00
Звезды

Слишком безупречно: новосибирец попал на шоу «Голос», но к нему никто не повернулся

Сергей Архипов профессиональный певец, он участник а капелла-группы SUNVOICE. Раньше Сергея можно было увидеть на сцене новосибирской филармонии, сейчас группа дает концерты в Москве
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Сергей Архипов спел слишком хорошо, поэтому к нему и не повернулись. фото: vk.com/arhip_capСергей Архипов спел слишком хорошо, поэтому к нему и не повернулись. фото: vk.com/arhip_cap
Изменить размер текста:

Накануне вечером прошел очередной эфир шоу «Голос». В нем засветился участник из Новосибирска Сергей Архипов. Он исполнил песню Луи Армстронга On the Sunny Side of the Street, но никто из жюри не повернулся лицом к сцене.

— Бывает такое, что человек слишком хорошо поет, слишком подготовлен, слишком образован, слишком безупречен. Все у вас есть: спели — комар носу не подточит, но, видимо, не хватило какого-то отклонения от нормы. Это неотъемлемая часть нашей профессии, все мы как видите, слегка ненормальные, — отметил после выступления Сергея Константин Меладзе.

— Не хватило актуальности и живизны, на этом шаре должен был быть какой-то скол, — высказался Сергей Шнуров.

После ухода исполнителя со сцены члены жюри в разговоре отметили, что певцу не хватило фальшивых нот.

Новосибирец остался доволен своим выступлением. Перед выходом на сцену Сергей немного рассказал о себе:

— Начиналось все года в три, в четыре. Уже появлялось рвение петь. Казалось, что все уже предопределено и моя жизнь будет связана с музыкой, но так получилось, что первое мое образование — это штурман дальнего плавания. Море дало очень важную школу жизни, умение преодолевать трудности, умение работать в команде и, конечно, я смог повидать мир.

Позже Сергей плотно занялся музыкой, какое-то время назад новосибирцы могли видеть исполнителя на сцене филармонии. Сейчас музыкант является участником а капелла-группы SUNVOICE и чаще выступает в Москве.

Голос 7 сезон 4 выпуск 2 ноября 2018.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молебен, Майданов, фейерверк: как Новосибирск отпразднует День народного единства
Новосибирцы против переименований остановок «Стадион Спартак» и «Химзавод»
Голый лед: в Новосибирской области из-за погодных условий переворачиваются автомобили, один автобус ушел с трассы
Страшное ДТП в Новосибирске: Двое погибли, трое в больнице
Сушилка вместо качелей: находчивый дубонос облюбовал ванну волонтера для игр
«Успокойся, успокойся!»: сибиряк перепел Ольгу Бузову под мостом
На одну больницу меньше: в Новосибирске закрывают отделение для рожениц с туберкулезом
В Новосибирской области устроят «конкурс красоты» среди коров и лошадей
«Он поступил мужественно»: депутат Госдумы попросил наградить врача «скорой», сломавшего шлагбаум
Из Новосибирска в Японию: три лисички фенек уехали в детский зоопарк Хигасимацуяма
Берегите руки, ноги: более 70 новосибирцев оказались в травмпунктах из-за гололеда за два дня
Голосуй за нашего участкового: Евгения Елагина из Новосибирска участвует в народном конкурсе
«Впрочем, ничего нового»: «Сибирь» проиграла «Словану»
МРТ для тигрицы: новосибирские ветеринары обследовали хищницу, упавшую в обморок на сцене
Погода в Новосибирске на день: 2 ноября будет минус 1 градус
Поцелуй от скворца: спасенная птичка удивила своей реакцией
«А сначала казалась такой скромной»: сибирячка показала танец не для слабонервных
Опух и облез: шестилетний мальчик после стрижки в барбершопе оказался в больнице
В трусах и кружевах: девушки измазались мукой ради откровенного клипа в старинном особняке
Места для инвалидов и депутатов: новосибирских блогеров чуть не задавила иномарка на тротуаре
«Было, но прошло»: видео, как новосибирец похмеляется на своей кухне, собрало миллионы просмотров
«Помоги разослать»: в Новосибирске мошенники собирают деньги на лечение мифическому ребенку
Мертвая женщина найдена под окнами общежития НГУ
Волонтеры просят помощи: в Новосибирске ищут девочку-подростка с зелеными глазами
47 рублей за литр: в Новосибирске подорожал бензин и дизельное топливо
Сувенир на память: грузчик аэропорта украл со склада серебряные монеты на 260 тысяч
В Новосибирске ищут пожилую женщину в пуховике и унтах с лисой: страдает провалами в памяти
Погода на день в Новосибирске: 1 ноября на улицах будет скользко