Слишком безупречно: новосибирец попал на шоу «Голос», но к нему никто не повернулся

Накануне вечером прошел очередной эфир шоу «Голос». В нем засветился участник из Новосибирска Сергей Архипов. Он исполнил песню Луи Армстронга On the Sunny Side of the Street, но никто из жюри не повернулся лицом к сцене.

— Бывает такое, что человек слишком хорошо поет, слишком подготовлен, слишком образован, слишком безупречен. Все у вас есть: спели — комар носу не подточит, но, видимо, не хватило какого-то отклонения от нормы. Это неотъемлемая часть нашей профессии, все мы как видите, слегка ненормальные, — отметил после выступления Сергея Константин Меладзе.

— Не хватило актуальности и живизны, на этом шаре должен был быть какой-то скол, — высказался Сергей Шнуров.

После ухода исполнителя со сцены члены жюри в разговоре отметили, что певцу не хватило фальшивых нот.

Новосибирец остался доволен своим выступлением. Перед выходом на сцену Сергей немного рассказал о себе:

— Начиналось все года в три, в четыре. Уже появлялось рвение петь. Казалось, что все уже предопределено и моя жизнь будет связана с музыкой, но так получилось, что первое мое образование — это штурман дальнего плавания. Море дало очень важную школу жизни, умение преодолевать трудности, умение работать в команде и, конечно, я смог повидать мир.

Позже Сергей плотно занялся музыкой, какое-то время назад новосибирцы могли видеть исполнителя на сцене филармонии. Сейчас музыкант является участником а капелла-группы SUNVOICE и чаще выступает в Москве.