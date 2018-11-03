Молебен, Майданов, фейерверк: как Новосибирск отпразднует День народного единства
Завтра, 4 ноября, вся страна празднует День народного единства. Мы публикуем афишу праздничных мероприятий в Новосибирске.
Главные события пройдут на площади Ленина с 12 до 19 часов:
— В 12.00 выступит сводный хор храпом Новосибирской Епархии.
— В 12.30 начнется молебен в честь праздника Казанской иконы Божией Матери.
— В 13.00 начало концертной программы, откроет праздник ансамбль «Чалдоны».
— В 18.00 выступление артиста Дениса Майданова.
— В 19.00 фейерверк.
Еще одна большая площадка праздника — Дом культуры железнодорожников на Челюскинцев, 11:
— В 12.30 в фойе первого и второго этажей ДКЖ начнут работу выставки народного творчества, фотоэкспозиции, интерактивные программы, посвященные традициям и обычаям разных народов, проживающих в Новосибирске.
— В 13.30 начнется Гала-концерт фестиваля с участием лучших профессиональных и самодеятельных коллективов национально-культурных автономий и организаций.
Третья площадка праздника — Государственный концертный зал им. А.М. Каца. В ночь с 4 на 5 ноября здесь пройдет «Ночь искусств».
С 21 до 22.30 на площадке пройдет концерт Башкирского фольклорного ансамбля песни и танца «МИРАС».