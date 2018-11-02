2018-11-02T16:16:11+03:00
Дом. Семья

Сушилка вместо качелей: находчивый дубонос облюбовал ванну волонтера для игр

Птичка восстанавливается после травмы
Александра БРУНЯ
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У Тукана прекрасный уход. Фото: ЦРДЖУ Тукана прекрасный уход. Фото: ЦРДЖ
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Дубоноса редко встретишь в городе. Птица с величественным клювом сразу привлекает внимание и предпочитает густые леса. Но вот один из них попал в беду. Что именно произошло — непонятно, но дубонос остался без части перьев.

— Без перьев он не может полноценно летать, — объяснили в Центре реабилитации диких животных. — Он остался у волонтера на линьке.

Сейчас Тукан, а именно так назвали дубоноса во всю наслаждается жизнь. Особой любовью у него, похоже, пользуется ванна. Он там с удовольствием пьет водичку, а теперь облюбовал и сушилку.

К волонтерам Центра поступает множество птиц, попавших в беду. Некоторые из них не могут больше жить на воле, и остаются в заботливых руках.

17 ноября вы сможете познакомиться поближе с их подопечными. В Новосибирске пройдет благотворительный фестиваль «Солянка. Зима близко». Участие может принять любой желающий. Мероприятие состоится в ДК им.Октябрьской революции по адресу ул. Ленина, 24 с 14.00 до 18.00.

Дубонос решил, что вешалка для белья - качельки.

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