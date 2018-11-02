«Успокойся, успокойся!»: сибиряк перепел Ольгу Бузову под мостом

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-02T15:53:01+03:00

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Mike Keller вместе со своей супругой Натальей решили снять кавер на песню Ольги Бузовой «Принимай меня». Добавили басов, подправили немного музыку и слова и отправились со смартфоном… под мост и к концертному залу имени Каца. Песня в исполнении Mike зазвучала совершенно по-новому. Приятный баритон так настойчиво просит:

— Успокойся, успокойся!

Вид у молодого человека тоже далеко не романтический, не как в оригинальном клипе Ольги Бузовой.

— Съемка заняла где-то два часа. Снимала я, на телефон, — рассказывает Наталья Килина. — Потом смонтировали и выложили видео. Ольга Бузова в инстаграмме писала, что выложит лучший кавер у себя на странице, но срок уже прошел… Мы решили поделиться видео со всеми.

Привлечь внимание известной певицы, к сожалению, у сибиряков пока не получилось.