2018-11-02T14:16:17+03:00
Общество

В Новосибирской области устроят «конкурс красоты» среди коров и лошадей

Мероприятие пройдет в рамках III Новосибирского агропродовольственного форума
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
В рамках форума пройдет выставка племенных животных. Фото: Мария ЖУРАВЛЕВАВ рамках форума пройдет выставка племенных животных. Фото: Мария ЖУРАВЛЕВА
Изменить размер текста:

III Новосибирский агропродовольственный форум пройдет 7-9 ноября, он соберет более 100 предприятий. Заявки на участие поступили из 35 регионов России, а также от представителей Германии, Нидерландов, Франции, Белоруссии, Казахстана. Ожидается более 10 тысяч участников.

- Агрофорум является ключевым событием в сфере сельского хозяйства нашей области. Он включает в себя деловую программу, выставки, конференции, круглые столы, семинары, панельные дискуссии, экспресс-тренинги, мастер-классы и конкурсы. В обширной деловой программе предусмотрено 26 мероприятий, - рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В рамках форума пройдет выставка племенных животных «Сила Сибири 2018», на которой представят 32 животных крупных сельхозпредприятий. Выставка будет проводиться по номинациям: «лучшие коровы молочных пород по типу телосложения», «лучшие быки мясных пород по типу телосложения», «лучшие лошади тяжеловозных пород по типу телосложения».

Ключевым событием деловой программы станет пленарное заседание «Горизонты развития АПК Сибири. Повестка 2030». Оно будет посвящено стратегическим задачам развития агропромышленного комплекса Сибири, поиску вектора движения, и пройдет в день открытия форума 7 ноября.

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На одну больницу меньше: в Новосибирске закрывают отделение для рожениц с туберкулезом
«Он поступил мужественно»: депутат Госдумы попросил наградить врача «скорой», сломавшего шлагбаум
Из Новосибирска в Японию: три лисички фенек уехали в детский зоопарк Хигасимацуяма
Берегите руки, ноги: более 70 новосибирцев оказались в травмпунктах из-за гололеда за два дня
Голосуй за нашего участкового: Евгения Елагина из Новосибирска участвует в народном конкурсе
«Впрочем, ничего нового»: «Сибирь» проиграла «Словану»
МРТ для тигрицы: новосибирские ветеринары обследовали хищницу, упавшую в обморок на сцене
Погода в Новосибирске на день: 2 ноября будет минус 1 градус
Поцелуй от скворца: спасенная птичка удивила своей реакцией
«А сначала казалась такой скромной»: сибирячка показала танец не для слабонервных
Опух и облез: шестилетний мальчик после стрижки в барбершопе оказался в больнице
В трусах и кружевах: девушки измазались мукой ради откровенного клипа в старинном особняке
Места для инвалидов и депутатов: новосибирских блогеров чуть не задавила иномарка на тротуаре
«Было, но прошло»: видео, как новосибирец похмеляется на своей кухне, собрало миллионы просмотров
«Помоги разослать»: в Новосибирске мошенники собирают деньги на лечение мифическому ребенку
Мертвая женщина найдена под окнами общежития НГУ
Волонтеры просят помощи: в Новосибирске ищут девочку-подростка с зелеными глазами
47 рублей за литр: в Новосибирске подорожал бензин и дизельное топливо
Сувенир на память: грузчик аэропорта украл со склада серебряные монеты на 260 тысяч
В Новосибирске ищут пожилую женщину в пуховике и унтах с лисой: страдает провалами в памяти
Погода на день в Новосибирске: 1 ноября на улицах будет скользко