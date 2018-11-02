В Новосибирской области устроят «конкурс красоты» среди коров и лошадей

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-02T14:16:17+03:00

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III Новосибирский агропродовольственный форум пройдет 7-9 ноября, он соберет более 100 предприятий. Заявки на участие поступили из 35 регионов России, а также от представителей Германии, Нидерландов, Франции, Белоруссии, Казахстана. Ожидается более 10 тысяч участников.

- Агрофорум является ключевым событием в сфере сельского хозяйства нашей области. Он включает в себя деловую программу, выставки, конференции, круглые столы, семинары, панельные дискуссии, экспресс-тренинги, мастер-классы и конкурсы. В обширной деловой программе предусмотрено 26 мероприятий, - рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В рамках форума пройдет выставка племенных животных «Сила Сибири 2018», на которой представят 32 животных крупных сельхозпредприятий. Выставка будет проводиться по номинациям: «лучшие коровы молочных пород по типу телосложения», «лучшие быки мясных пород по типу телосложения», «лучшие лошади тяжеловозных пород по типу телосложения».

Ключевым событием деловой программы станет пленарное заседание «Горизонты развития АПК Сибири. Повестка 2030». Оно будет посвящено стратегическим задачам развития агропромышленного комплекса Сибири, поиску вектора движения, и пройдет в день открытия форума 7 ноября.