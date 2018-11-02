2018-11-02T11:34:13+03:00
Дом. Семья

Из Новосибирска в Японию: три лисички фенек уехали в детский зоопарк Хигасимацуяма

Маленькие африканские лисички летели через аэропорт Шереметьево
Александра БРУНЯ
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Теперь посетителей в Японии радуют два самца и самочка милых лисичек с огромными ушами.Теперь посетителей в Японии радуют два самца и самочка милых лисичек с огромными ушами.Фото: Алексей ФОКИН
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Коллекция детского зоопарка в Японии в городе Хигасимацуяма пополнилась животными из Новосибирска. В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской области рассказали, что три годовалые африканские лисы — фенек, были отправлены с соблюдением всех норм. Теперь посетителей в Японии радуют два самца и самочка милых лисичек с огромными ушами.

— Они были перевезены транзитом через аэропорт Шереметьево, — добавили в ведомстве.

Также в октябре из Ленинградского зоопарка теперь уже в Новосибирский прибыло несколько видов животных. Среди них белки Превоста, три мангуста, большие бакланы, сипухи и павлин.

Обмен животными - стандартная процедура среди зоопарков в мире. Напомним, что в Японии сейчас также живет белая медведица Шилка, которую также привезли из Новосибирского зоопарка.

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