Голосуй за нашего участкового: Евгения Елагина из Новосибирска участвует в народном конкурсе
На сайте «Комсомольской правды» стартовал финальный этап голосования конкурса «Народный участковый». В этом году в нем принимает участие и майор полиции из Новосибирской области — Евгения Елагина.
— Я служу в органах внутренних дел с 2002 года, и все это время в качестве участкового уполномоченного обслуживаю административный участок в Советском районе. Как мама двух дочерей, считаю важнейшим делом поддержание порядка на участке для спокойной и благополучной жизни наших детей, — рассказывает «КП» — Новосибирск» Евгения Елагина.
Поддержать майора полиции, которая к тому же имеет медаль «За отличие в службе» 2 и 3 степени, можно проголосовав здесь.
Победитель ежегодного конкурса «Народный участковый» получит внедорожник УАЗ «Патриот». Все участники заключительного этапа конкурса получат грамоты и призы.
Только цифры
6408 человек проживает на территории участкового Евгении Елагиной
217 жалоб рассмотрено ей за год
22 преступления расследовала за год Евгения Елагина
63 административных правонарушения выявила участковый