2018-11-02T08:44:55+03:00
Общество

Голосуй за нашего участкового: Евгения Елагина из Новосибирска участвует в народном конкурсе

Победитель ежегодного конкурса «Народный участковый» получит внедорожник УАЗ «Патриот»
Александра БРУНЯ
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Поддержать майора полиции, которая к тому же имеет медаль «За отличие в службе» 2 и 3 степени, можно проголосовав на нашем сайте. Фото: ГУ МВД по Новосибирской областиПоддержать майора полиции, которая к тому же имеет медаль «За отличие в службе» 2 и 3 степени, можно проголосовав на нашем сайте. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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На сайте «Комсомольской правды» стартовал финальный этап голосования конкурса «Народный участковый». В этом году в нем принимает участие и майор полиции из Новосибирской области — Евгения Елагина.

— Я служу в органах внутренних дел с 2002 года, и все это время в качестве участкового уполномоченного обслуживаю административный участок в Советском районе. Как мама двух дочерей, считаю важнейшим делом поддержание порядка на участке для спокойной и благополучной жизни наших детей, — рассказывает «КП» — Новосибирск» Евгения Елагина.

Поддержать майора полиции, которая к тому же имеет медаль «За отличие в службе» 2 и 3 степени, можно проголосовав здесь.

Победитель ежегодного конкурса «Народный участковый» получит внедорожник УАЗ «Патриот». Все участники заключительного этапа конкурса получат грамоты и призы.

Только цифры

6408 человек проживает на территории участкового Евгении Елагиной

217 жалоб рассмотрено ей за год

22 преступления расследовала за год Евгения Елагина

63 административных правонарушения выявила участковый

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