«Впрочем, ничего нового»: «Сибирь» проиграла «Словану»
Очередная встреча КХЛ прошла неудачно для хоккейного клуба «Сибирь». Команда проиграла в Братиславе «Словану». Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу принимающей стороны.
Болельщики «Сибири» по разному отреагировали на печальные новости.
— Впрочем, ничего нового, — написал в группе команды Николай Матюхин.
— Реально стыдно и за игру и за команду, — сетует пользователь Роман Викторов.
Многие обвиняют в плохой игре и проигрыше нового тренера:
— Третью шайбу в свои ворота привëз Андриевский, — выразил свое мнение подписчик Александр Потапкин.
— То у вас Юрзинов плохой то Андреевский, парни х… ныть. Ну, не получается у нас быть высоко, на данный момент это наш уровень, — отметил пользователь Иван Волков.
Следующая игра «Сибири» пройдет с «Автомобилистом» — командой из Екатеринбурга. Встреча пройдет 4 ноября.
То у вас Юрзинов плохой то Андреевский ,парни харе ныть .Ну не получается у нас ,быть высоко ,на данный момент это наш уровень .