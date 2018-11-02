2018-11-02T07:50:14+03:00
Спорт

«Впрочем, ничего нового»: «Сибирь» проиграла «Словану»

Матч проходил в Братиславе
Александра БРУНЯ
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Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу "Слована". Фото: ХК "Сибирь"Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу "Слована". Фото: ХК "Сибирь"
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Очередная встреча КХЛ прошла неудачно для хоккейного клуба «Сибирь». Команда проиграла в Братиславе «Словану». Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу принимающей стороны.

Болельщики «Сибири» по разному отреагировали на печальные новости.

— Впрочем, ничего нового, — написал в группе команды Николай Матюхин.

— Реально стыдно и за игру и за команду, — сетует пользователь Роман Викторов.

Многие обвиняют в плохой игре и проигрыше нового тренера:

— Третью шайбу в свои ворота привëз Андриевский, — выразил свое мнение подписчик Александр Потапкин.

— То у вас Юрзинов плохой то Андреевский, парни х… ныть. Ну, не получается у нас быть высоко, на данный момент это наш уровень, — отметил пользователь Иван Волков.

Следующая игра «Сибири» пройдет с «Автомобилистом» — командой из Екатеринбурга. Встреча пройдет 4 ноября.

Иван Волков

То у вас Юрзинов плохой то Андреевский ,парни харе ныть .Ну не получается у нас ,быть высоко ,на данный момент это наш уровень .

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