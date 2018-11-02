МРТ для тигрицы: новосибирские ветеринары обследовали хищницу, упавшую в обморок на сцене
В новосибирской клинике «БЭСТ» вновь экзотический пациент — тигрица Артура Багдасарова. Животное упало в обморок и начало биться в судорогах в Магнитогорске на выступлении 23 сентября. Видео произошедшего вызвало большой общественный резонанс.
И теперь стало известно о состоянии здоровья животного. Тигрице провели обследование в новосибирской ветклинике 1 ноября:
— Сделали МРТ головного мозга, — рассказала «КП»-Новосибирск» Наталья Уланова, главный врач клиники «БЭСТ». — На данный момент какие-то серьезные проблемы со здоровьем мы исключили.
Для того чтобы провести обследование, тигрицу пришлось усыплять из ружья, которое было заряжено дротиком с лекарством. В итоге вся процедура заняла около 4 часов. Также у тигрицы взяли анализы крови и провели УЗИ брюшной полости.
Тигрице сделали МРТ в новосибирской клинике "БЭСТ".