2018-11-02T06:58:50+03:00
Дом. Семья

МРТ для тигрицы: новосибирские ветеринары обследовали хищницу, упавшую в обморок на сцене

Инцидент с тигрицей произошел в Магнитогорске, но обследования смогли провести только в Новосибирске
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Для того чтобы провести обследование, тигрицу пришлось усыплять из ружья. Фото: Наталья УлановаДля того чтобы провести обследование, тигрицу пришлось усыплять из ружья. Фото: Наталья Уланова
Изменить размер текста:

В новосибирской клинике «БЭСТ» вновь экзотический пациент — тигрица Артура Багдасарова. Животное упало в обморок и начало биться в судорогах в Магнитогорске на выступлении 23 сентября. Видео произошедшего вызвало большой общественный резонанс.

И теперь стало известно о состоянии здоровья животного. Тигрице провели обследование в новосибирской ветклинике 1 ноября:

— Сделали МРТ головного мозга, — рассказала «КП»-Новосибирск» Наталья Уланова, главный врач клиники «БЭСТ». — На данный момент какие-то серьезные проблемы со здоровьем мы исключили.

Для того чтобы провести обследование, тигрицу пришлось усыплять из ружья, которое было заряжено дротиком с лекарством. В итоге вся процедура заняла около 4 часов. Также у тигрицы взяли анализы крови и провели УЗИ брюшной полости.

Тигрице сделали МРТ в новосибирской клинике "БЭСТ".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Берегите руки, ноги: более 70 новосибирцев оказались в травмпунктах из-за гололеда за два дня
Голосуй за нашего участкового: Евгения Елагина из Новосибирска участвует в народном конкурсе
«Впрочем, ничего нового»: «Сибирь» проиграла «Словану»
Погода в Новосибирске на день: 2 ноября будет минус 1 градус
Поцелуй от скворца: спасенная птичка удивила своей реакцией
«А сначала казалась такой скромной»: сибирячка показала танец не для слабонервных
Опух и облез: шестилетний мальчик после стрижки в барбершопе оказался в больнице
В трусах и кружевах: девушки измазались мукой ради откровенного клипа в старинном особняке
Места для инвалидов и депутатов: новосибирских блогеров чуть не задавила иномарка на тротуаре
«Было, но прошло»: видео, как новосибирец похмеляется на своей кухне, собрало миллионы просмотров
«Помоги разослать»: в Новосибирске мошенники собирают деньги на лечение мифическому ребенку
Мертвая женщина найдена под окнами общежития НГУ
Волонтеры просят помощи: в Новосибирске ищут девочку-подростка с зелеными глазами
47 рублей за литр: в Новосибирске подорожал бензин и дизельное топливо
Сувенир на память: грузчик аэропорта украл со склада серебряные монеты на 260 тысяч
В Новосибирске ищут пожилую женщину в пуховике и унтах с лисой: страдает провалами в памяти
Погода на день в Новосибирске: 1 ноября на улицах будет скользко