МРТ для тигрицы: новосибирские ветеринары обследовали хищницу, упавшую в обморок на сцене

СЕГОДНЯ 06:58 2018-11-02T06:58:50+03:00

Для того чтобы провести обследование, тигрицу пришлось усыплять из ружья. Фото: Наталья Уланова

Инцидент с тигрицей произошел в Магнитогорске, но обследования смогли провести только в Новосибирске

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В новосибирской клинике «БЭСТ» вновь экзотический пациент — тигрица Артура Багдасарова. Животное упало в обморок и начало биться в судорогах в Магнитогорске на выступлении 23 сентября. Видео произошедшего вызвало большой общественный резонанс.

И теперь стало известно о состоянии здоровья животного. Тигрице провели обследование в новосибирской ветклинике 1 ноября:

— Сделали МРТ головного мозга, — рассказала «КП»-Новосибирск» Наталья Уланова, главный врач клиники «БЭСТ». — На данный момент какие-то серьезные проблемы со здоровьем мы исключили.

Для того чтобы провести обследование, тигрицу пришлось усыплять из ружья, которое было заряжено дротиком с лекарством. В итоге вся процедура заняла около 4 часов. Также у тигрицы взяли анализы крови и провели УЗИ брюшной полости.