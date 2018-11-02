Погода в Новосибирске на день: 2 ноября будет минус 1 градус

СЕГОДНЯ 06:26 2018-11-02T06:27:21+03:00

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В пятницу в Новосибирске будет морозно и снежно. Погода решила перестать баловать сибиряков. По прогнозам синоптиков, днем температура опустится до минус одного градуса. При этом солнца не будет видно. Синоптики обещают пасмурный день, при этом в течение суток будет идти снег.

— Ночью температура воздуха опустится до минус трех градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет юго-западный 7 метров в секунду.

«Яндекс. Погода» обещает новосибирцам еще более холодную пятницу. Согласно данным сервиса весь день будет идти небольшой снег, который к вечеру усилится. Температура днем достигнет минус пяти градусов, а как стемнеет, поднимется до минус трех градусов. При этом в светлое время суток, по данным сервиса, погода будет ощущаться еще холоднее — на минус 12 градусов.