Поцелуй от скворца: спасенная птичка удивила своей реакцией

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-01T17:09:32+03:00

Булочка счастливо живет со своей хозяйкой и любит с ней играть. Фото: ЦРДЖ

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Видео общения скворца и его хозяйки растопит даже самое холодное сердце. Булочка, а именно так зовут птичку, весело играет с Натальей — девушкой, которая ее выходила.

— Это наш самый первый скворец за все время, когда мы принимаем певчих птиц. Нам позвонили в мае и сказали, что срубили дерево, а в дупле сидит маленький дятел. Мы его забрали. Выкармливали, выкармливали и вырос в итоге скворец, — рассказала историю Булочки Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных.

Пока птицу выкармливали, к своей спасительнице она привязалась. В итоге счастливая Булочка живет в теплом доме.

Волонтеры Центра стараются всегда помочь любой птице в беде. А 17 ноября с их подопечными можно будет познакомиться поближе. Когда еще выпадает шанс пообщаться с живым соколом или совой, или огромным черным вороном?

Благотворительный фестиваль «Солянка.Зима близко» пройдет 17 ноября в ДК им.Октябрьской революции по адресу ул. Ленина, 24 с 14.00 до 18.00. Вход свободный!