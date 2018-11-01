2018-11-01T15:27:37+03:00
Общество

Опух и облез: шестилетний мальчик после стрижки в барбершопе оказался в больнице

У ребенка оказалась аллергия
Александра БРУНЯ
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Об инциденте рассказала мама ребенка на сервисе отзывов «Фламп». Фото: «Фламп»Об инциденте рассказала мама ребенка на сервисе отзывов «Фламп». Фото: «Фламп»
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Шестилетний мальчик попал в больницу после того, как его подстригли в барбершопе и посыпали специальной пудрой. Об инциденте рассказала мама ребенка на сервисе отзывов «Фламп».

— Отек весь, пальцы рук не шевелились, был задыхательный процесс (ребенок задыхался — прим.авт.), кололи гормоны и антигистамины, — написала женщина. — Во время стрижки ребенку нанесли пудру на волосы… Не хватит слов, чтобы описать этот ужас, который пришлось пережить.

Женщина добавила, что ребенка выписали из больницы только через 12 дней после случившегося, а впереди у малыша долгий курс лечения. Также она утверждает, что стрижет мальчика только в барбершопах с двух лет, и раньше такой реакции ни на что у ребенка не было.

Собственник барбершопа отреагировал на отзыв о работе своего заведения. Он отметил, что с первого дня произошедшего находится на связи с матерью ребенка, а также предоставил сертификаты на косметику.

— Аллергическая реакция может быть на что угодно, я сам отец и аллергик, и понимаю что это. Нам искренне жаль, что так произошло, — рассказал Александр. — Мы все понимаем что пудра, которую используем на тысячу клиентов, и баночка, которая стоит пару тысяч рублей, никак не влияет на качество стрижек и сервис. Я открыт для помощи и комментариев. Малышу здоровья.

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