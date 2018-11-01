В трусах и кружевах: девушки измазались мукой ради откровенного клипа в старинном особняке

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-01T11:23:25+03:00

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Бывшая участница проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ, жительница Новосибирска Юлианна Кобцева, сняла новый чувственный клип Full Of FLOUR под песню Sevdaliza — Hero. Видео было снято в историческом месте — подмосковной усадьбе Гребнево. Юлианна выступила хореографом и идейным вдохновителем в клипе.

— Мой мир не должен быть похож на твой. Твои ценности и богатства для меня не имеют значения. Если ты счастлив, то я счастлива. Главное, не навязывай мне то, как я должна жить, — написала Юлианна слова к клипу.

Она рассказала, что у нее давно была идея снять такой аутентичный клип, но сначала думала о студии, либо каминном зале, чтобы была соответствующая атмосфера, а в итоге нашла старинную усадьбу Гребнево под Москвой. Очень красивое место, навеянное духом того времени. Была проблема: там охрана, потому что частная территория и там идет реставрация, и с ними не удалось договориться, но среди них оказался один бывший танцор, и он разрешил приехать и снимать в его смену.

— Снимали в начале июня, приехали в усадьбу в 3 часа ночи, с 4 начали снимать, вокруг две большие усадьбы, конюшня, кладбище, старая церковь, в итоге клип получился в стиле хоррора, как и хотелось, и даже лучше, — рассказала Юлианна.

Она добавила, что в клипе есть посыл, который она вкладывала, и каждая часть клипа ассоциируется с ее ощущениями, видениями, которые она и постаралась передать в танце и словах.