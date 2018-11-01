Места для инвалидов и депутатов: новосибирских блогеров чуть не задавила иномарка на тротуаре

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-01T09:17:40+03:00

Депутатские "Лексусы" и "Камри" припарковались на местах для инвалидов и тротуаре. Стоп-кадр с видео канала на youtube.com "Новосибирский".

Изменить размер текста: A A

Ведущие канала «Новосибирский» — Антон и Денис. Они занимаются мониторингом нарушений закона в Новосибирске. Видео под названием «Места для инвалидов и депутатов. Хам давит пешехода» появилось в соцсетях вчера, 31 октября и уже набрало более 5,5 тысяч просмотров.

Снятый на видео инцидент произошел во вторник, 30 октября по адресу улица Восход, 24, и по словам блогеров, видимо, там был какой-то съезд депутатов и как следствие, возле здания было припарковано много машин с представительскими номерами. Новосибирские блогеры стали свидетелями того, как водители чиновников и депутатов ездят по тротуару и паркуются на местах для инвалидов.

Некоторые машины, причем все исключительно внедорожники Lexus и представительские седаны Toyota Camry, увидев, что их снимают, уехали с мест для инвалидов, но один из водителей за рулем «Камри» вступил с блогерами в перепалку и даже резко сдал назад, чуть не задавив одного из них.

Комментаторы в соцсетях поддержали борцов с нарушениями парковки, вот что они пишут по этому поводу в комментариях:

— Палец вверх даже не за то, что шугаете хамов (это вы давно делаете, мы привыкли)), а за то, что призываете других к активной позиции. Вы абсолютно правы, что нечего их бояться! Мы сила, потому что за нами правда,- пишет один.

— Сразу видно — инвалиды!- добавляет второй.

— Согласен, что вызывать ДПС из-за машины на тротуаре бесполезно. Дважды вызывал, сотрудники ГИБДД разговаривали хамовито, и даже спустя 5 часов (в обоих случаях) машина продолжала стоять, а ГИБДД так и не приезжало, — отмечает третий.

— Продолжайте дальше!- поддержал четвертый.