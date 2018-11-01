«Было, но прошло»: видео, как новосибирец похмеляется на своей кухне, собрало миллионы просмотров

СЕГОДНЯ 08:12 2018-11-01T08:12:23+03:00

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Домашнее видео новосибирца Дмитрия Кондратьева в один момент стало вирусным и разошлось по соцсетям, сделав его участника знаменитым. В роли оператора выступила жена мужчина. Она заходит на кухню в тот момент, как муж наполняет очередную стопку. На фоне довольного мужа и на вопрос жены6 «Блин, Дима, тебе же только утром плохо было», начинает играть популярная в восьмидесятых песня Софии Ротару: «Было, но прошло». На своей странице в Инстаграм новосибирец выложил его вчера, 31 октября.

— Сегодня днем мой телефон разрывается от сообщений о том, что мое видео появилось в трех популярных инстаграмах, общее число подписчиков которых более 16 миллионов. Количество просмотров и комментариев, тоже на уровне, — делится на своей странице в соцсетях неожиданной популярностью герой видео.

Он отмечает, что первая волна популярности была около месяца назад, но тогда группы были мельче. Еще было много сообщений было о распространении видео в телеграм-каналах, по всей России.

— Но сегодня это уже не волна популярности, а целое цунами, — добавляет новосибирец.

Он уточняет, что видео снимали для себя, особо не продвигали, опубликовав на моей странице и на ютуб-канале.

— Я не знаю, как так получилось, но это видео уже целый месяц гуляет по просторам рунета, и мне очень приятно от этого, — добавляет Кондратьев.