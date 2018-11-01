«Помоги разослать»: в Новосибирске мошенники собирают деньги на лечение мифическому ребенку

СЕГОДНЯ 07:14 2018-11-01T07:14:52+03:00

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Новосибирцы столкнулись с еще одним мошенничеством— в соцсетях собирают деньги на лечение опухоли мозга 11-летнему малышу.

— Вот такое сообщение приходило мне и моим знакомым в последнее время неоднократно. И даже во время передачи на радио в прямой эфир пришло, — написала на свой личной странице в соцсетях жительница Новосибирска Екатерина Кузнецова.

«Привет, помоги разослать, ищут донора ребенку. Умирает 11 месячный ребенок, у него опухоль костного мозга, срочно нужна операция, нужен донор: группа крови третья отрицательная. У родителей ребенка недостаточно денег и «Ерuls» и «Оnеt» согласны им помочь. «Оnеt» проверяет сколько человек получили это письмо. За каждые отправленные три письма родители ребенка получают на счет 32 рубля. Если ты отправишь минимум 12 писем, то у тебя в профиле будет значок «Спасибо». Ребята, давайте поможем! P.S от нас не убудет».

Сибирячка предупреждает, что это дело рук мошенников, которые зарабатывают на доброте горожан.

— Ребенок — мифический. «Опухоли костного мозга» не может быть в природе. Компании ничего не проверяют, и родители ничего не получают на счет. Потому что они все — ненастоящие. Если позвонить по указанному в письме телефону (специально убрала) — вам никто не ответит, но снимут приличную сумму денег, — отметила Екатерина, добавив, что это вирусное сообщение ходит годами.

И добавляет, что никакой значок в профиле не появится.