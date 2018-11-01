Волонтеры просят помощи: в Новосибирске ищут девочку-подростка с зелеными глазами

СЕГОДНЯ 06:13 2018-11-01T06:13:36+03:00

Школьница вышла из дома и пропала в Советском районе

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках 14-летней Евгении Переваловой, которая в среду, 31 октября около 15:30 вышла из дома по ул. Приморская в Советском районе Новосибирска, и до настоящего момента ее местоположение не установлено.

— Приметы школьницы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, стрижка — каре, зеленые глаза. В день пропажи была одета в черную с розовым принтом шапку, темно-синюю куртку с красным воротником, белый в синюю полоску свитер, на ногах сине-бело-красные кроссовки, — говорится в ориентировке поискового отряда «Маяк» во «ВКонтакте».

Всех, кому-то что-либо известно о месте нахождения Евгении, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-09-11.