Волонтеры просят помощи: в Новосибирске ищут девочку-подростка с зелеными глазами
Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках 14-летней Евгении Переваловой, которая в среду, 31 октября около 15:30 вышла из дома по ул. Приморская в Советском районе Новосибирска, и до настоящего момента ее местоположение не установлено.
— Приметы школьницы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, стрижка — каре, зеленые глаза. В день пропажи была одета в черную с розовым принтом шапку, темно-синюю куртку с красным воротником, белый в синюю полоску свитер, на ногах сине-бело-красные кроссовки, — говорится в ориентировке поискового отряда «Маяк» во «ВКонтакте».
Всех, кому-то что-либо известно о месте нахождения Евгении, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-09-11.
Школьница вышла из дома в Советском районе и не вернулась домой. Фото: поисковый отряд "Маяк".