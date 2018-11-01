47 рублей за литр: в Новосибирске подорожал бензин и дизельное топливо

СЕГОДНЯ 05:47 2018-11-01T05:47:23+03:00

Цены на бензин и дизтопливо на новосибирских АЗС незначительно, но выросли в цене Фото: Андрей КОПАЛОВ

На прошедшей неделе в Новосибирске продолжился рост цен на бензин и дизельное топливо

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Аналитики сравнили, как изменились цены на бензин и дизтопливо за последнюю неделю с 22 по 29 октября на заправках Новосибирска.

—Так бензин марки АИ-92 можно купить за 40,42 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 продается по 43,39 рублей за литр, а бензин марки АИ-98 теперь стоит 47,95 рублей за литр, — говорится в сообщении Новосибирскстата. — В среднем по городу бензин стоит 41,68 рублей за литр.

Таким образом, за последнюю неделю цены на бензин АИ- 92 и АИ- 95 поднялись на 0,1%, то есть стали дороже на 3 копейки, не изменились только цены на АИ — 98. Дизельное топливо подорожало на 1,3%, то есть на 58 копеек.