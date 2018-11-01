Сувенир на память: грузчик аэропорта украл со склада серебряные монеты на 260 тысяч

СЕГОДНЯ 05:09 2018-11-01T05:09:09+03:00

Монеты привезли для одного из кредитно-финансовых учреждений Новосибирска. Фото: УТ МВД по СФО.

Он подделал документы и при участии знакомого забрал груз с монетами себе

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В Новосибирске транспортные полицейские раскрыли кражу 50 сувенирных монет из аэропорта Толмачево.

— Как выяснилось, 55-летний работник грузового склада увидел на прибывшем грузе логотип банковской организации и, посчитав, что внутри находятся ценности, решил их украсть. Понимая, что помещение оборудовано камерами видеонаблюдения, мужчина придумал сделал поддельные документы на выдачу груза, и передал их своему знакомому. В назначенное время знакомый грузчика приехал на склад и под видом представителя банка забрал груз,- рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Преступный замысел был раскрыт после того, как настоящий собственник обнаружил пропажу монет и обратился за помощью в транспортную полицию.

— Стоимость украденной «сувенирки» оценили в 260 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

В отношении работника склада возбуждено уголовное дело по статье — кража, совершенная в крупном размере. Максимальное наказание за такое преступление грозит лишением свободы до 6 лет.