В Новосибирске ищут пожилую женщину в пуховике и унтах с лисой: страдает провалами в памяти

СЕГОДНЯ 04:25 2018-11-01T04:26:36+03:00

Пожилая женщина помнит свое имя и улицу, где живет, но ориентируется в городе

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках пропавшей в среду, 31 октября 81-летней Тамары Дмитриевны Ремневой, которая ушла утром из дома по улице Есенина в Дзержинском районе в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: рост пенсионерки 155 сантиметров, телосложение xудощавое, глаза- серо-голубые, волосы: седые, короткая стрижка. В день пропажи была одета в коричневый пуховик ниже колена, розовую или голубую вязаную шапку, унты с мехом лисы. С собой у нее может быть сумка и пакет.

— Бабушка проживает одна, к ней приезжают родственники, которые за ней ухаживают. В 10 часов утра в последний раз они с ней разговаривали по телефону, она ждала их, к 11 часам приехали и дома ее не обнаружили. Последние несколько лет страдает провалами в памяти, помнит свое имя, свою улицу, где живет сейчас и на которой жила ранее, но в городе и районах не ориентируется. Общественным транспортом не пользуется, максимум может прогуляться по своей улице и обратно,- добавила руководитель инфогруппы новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей женщине, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.