Погода на день в Новосибирске: 1 ноября на улицах будет скользко

СЕГОДНЯ 03:43 2018-11-01T03:44:22+03:00

Сегодня в городе будет до 5 градусов мороза. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в Новосибирске ожидается небольшая метель, на дорогах будет скользко.

— В четверг, 1 ноября в городе будет переменная облачность, днем местами небольшой снег, слабая метель, на дорогах местами возможна сильная гололедица. Днем температура опустится до минус 4-6 градусов, ночью будет еще холоднее, до минус 7-9 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также прогноз похожий: днем будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. На дорогах местами сильная гололедица. Температура днем составит минус 4-9 градусов, к ночи опустится до минус 7-12 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 19 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают днем осадки, преимущественно — снег. Дневная температура будет около минус 5 градусов, ночью похолодает до минус 8 градусов. В последующие дни характер погоды сильно не изменится, ожидаются снегопады.