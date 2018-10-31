На людях просто зарабатывают: американец посмеялся над русскими, которые празднуют Хэллоуин

31 Окт. 23:25 2018-10-31T23:25:46+03:00

Джастас Уолкер живет в Сибири и удивляется, что россияне отмечают День всех святых

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Хэллоуин невероятно популярен в России, и популярность растет. Но что думают об этом американцы? Джастас Уолкер, переехавший в Сибирь, высказал свое мнение на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

- Одна вещь, которая меня поражает в России, это то, что наша тенденция в России - перенимать все плохое от Запада. Вместо того, чтобы перенять, допустим, День благодарения, мы взяли Хэллоуин. Что к чему? В Штатах, к сожалению, это стало глобальным праздником. Американцы умеют все коммерциализировать. Зарабатывают на всем и вся. И это - очень популярный коммерциализированный праздник, когда можно какие-нибудь черепа продать, украшения к празднику, - сказал Джастас. - Я отношусь к этому празднику резко негативно. Я считаю, что это - праздник смерти, а я хочу праздновать жизнь.

Уолкер давно живет в России и занимается фермерством. За его заразительный смех Джастаса прозвали Веселым молочником. Услышать знаменитый хохот вы можете в записи программы Радио «Комсомольская правда».