Пропала в чужом поселке: волонтеры ищут пенсионерку в вишневом берете
Поисковый отряд «Лиза Алерт» помогает полиции найти 66-летнюю пенсионерку из Братска. Женщина приехала в Колывань в гости к сестре.
— Бабушка проживает в городе Братске вместе с сыном уже 30 лет, с 7 июня находится у сестры в Колывани, пока сын на вахте в Сахалине, — рассказывает руководитель новосибирского отряда Николай Шишкин. — Вчера около 13:00 она вышла на прогулку и не вернулась, сестра хватилась ее около 15:00.
Приметы пропавшей: рост 165 см, телосложение полное, глаза карие, волосы очень короткие русые, была одета в вишневый берет, синюю куртку, черные брюки, черные короткие ботинки, болотного цвета шарф с рисунком.