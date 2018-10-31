Пропала в чужом поселке: волонтеры ищут пенсионерку в вишневом берете

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-31T16:57:27+03:00

Женщина вышла на прогулку и не вернулась.

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» помогает полиции найти 66-летнюю пенсионерку из Братска. Женщина приехала в Колывань в гости к сестре.

— Бабушка проживает в городе Братске вместе с сыном уже 30 лет, с 7 июня находится у сестры в Колывани, пока сын на вахте в Сахалине, — рассказывает руководитель новосибирского отряда Николай Шишкин. — Вчера около 13:00 она вышла на прогулку и не вернулась, сестра хватилась ее около 15:00.

Приметы пропавшей: рост 165 см, телосложение полное, глаза карие, волосы очень короткие русые, была одета в вишневый берет, синюю куртку, черные брюки, черные короткие ботинки, болотного цвета шарф с рисунком.