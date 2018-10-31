В Новосибирске умер известный хранитель старых пластинок

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-31T16:35:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирск прощается с театральным и телевизионным режиссером Вадимом Суховертовым. Сатирик скончался на 84 году жизни. Хотя сам Вадим Иванович всегда говорил, что не ощущает своего возраста. В 60-х годах его имя стало известно после того, как он создал при НЭТИ Студенческий театр сатиры.

Многие его запомнили также, как автора и ведущего филармонических джазовых программ. Хобби у Вадима Ивановича тоже было связано с музыкой — он коллекционировал редкие грамзаписи и возглавлял клуб филофонистов «Старая пластинка». Многие новосибирцы расставались с винилами, отдавая их Вадиму Суховертову. Хранителя пластинок больше нет...

«Комсомольская правда» выражает соболезнование семье режиссера.