В Новосибирске умер известный хранитель старых пластинок
Новосибирск прощается с театральным и телевизионным режиссером Вадимом Суховертовым. Сатирик скончался на 84 году жизни. Хотя сам Вадим Иванович всегда говорил, что не ощущает своего возраста. В 60-х годах его имя стало известно после того, как он создал при НЭТИ Студенческий театр сатиры.
Многие его запомнили также, как автора и ведущего филармонических джазовых программ. Хобби у Вадима Ивановича тоже было связано с музыкой — он коллекционировал редкие грамзаписи и возглавлял клуб филофонистов «Старая пластинка». Многие новосибирцы расставались с винилами, отдавая их Вадиму Суховертову. Хранителя пластинок больше нет...
«Комсомольская правда» выражает соболезнование семье режиссера.