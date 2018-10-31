«Ваши «артобстрелы» не приводят ни к чему»: Локоть раскритиковал борьбу с незаконной торговлей по расписанию

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-31T16:14:17+03:00

Анатолий Локоть накануне, к несчастью главы Октябрьского района, проехал под Коммунальным мостом и увидел, как под ним активно ведется незаконная торговля. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Анатолий Локоть накануне, к несчастью главы Октябрьского района, проехал под Коммунальным мостом и увидел, как под ним активно ведется незаконная торговля:

— Я имел честь ехать под мостом — там бурно расцветала торговля бахчевыми культурами. Все валялось вперемешку с деревянными ящиками. Безобразное зрелище. Только набережную приняли и там вот такое… — высказался на еженедельном совещании градоначальник.

Анатолий Локоть уточнил у главы Октябрьского района Петра Проскудина, как ведется борьба с несанкционированной торговлей, на что получил ответ:

— Три раза в день: в 10.00, в 14.00 и в 17.00 выходят специалисты. Проводим совместно с полицией. Какое время генерал назвал им — так они и выходят.

Мэр остался ответом крайне недоволен:

— Знаешь, почему в Сталинграде резко уменьшилось количество жертв при обстрелах? По расписанию обстреливали немцы! У вас тоже самое происходит. Расписание знает не только глава администрации и службы, но и все участники. Введите какой-то элемент случайности в ваши проверки, или хотя бы участите, или поставьте человека, который бы там постоянно сидел и наблюдал, и по его сигналам проводились бы рейды. Иначе ваши «артобстрелы» не приводят ни к чему. Мне не количество проверок нужно, а результат. А сейчас он такой — какой есть.

Глава района пообещал работу рейдов скорректировать.