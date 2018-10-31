Новосибирская полиция массово отказывает в возбуждении уголовных дел

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-31T15:58:13+03:00

Полиция часто отказывает в возбуждении уголовных дел. Фото: "КП" Архив

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Полиция зачастую отказывается возбуждать уголовные дела, не смотря на то, что состав преступлений есть.

В одном только Центральном районе количество незаконных отказов измеряется тысячами.

- За 9 месяцев 2018 года на территории Центрального района города Новосибирска зарегистрировано 3645 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела. Из них 2251 уголовное дело возбуждено по требованию прокуратуры Центрального района, которая отменила ранее вынесенные сотрудниками полиции незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказала Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Ксения Короед, помощник прокурора Центрального района.

По словам сотрудницы, за этот период наказан 181 сотрудник полиции.