Кубическая сила: спортсменка снялась в откровенной фотоссесии

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-31T16:41:33+03:00

Если учеба – то красный диплом, если спорт – то тоже по максимуму. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ

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Татьяна Денисова обладает особой, рельефной красотой. Она участница многих состязаний по бодибилдингу, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и абсолютный чемпион Новосибирска по бодифитнесу.

Не так давно девушка приняла участие в фотосесии новосибирского фотографа Михаила Решетникова.

- Мне хотелось провести не обычную съемку худенькой девушки с большой грудью, а запечатлеть мощную, рельефную модель. Пригласил Татьяну, она согласилась. Было интересно посмотреть на реакцию зрителей, - рассказывает Михаил.

На снимках Татьяна демонстрирует свой рельефный живот – сплошные кубики. На другой фотографии в стиле «ню», видны четкие линии мускулистой спины.

Зрители оценили снимки:

- Какой рельеф! О, спорт! – отзываются подписчики.

Сама Татьяна рассказала немного о своем увлечении спортом:

- Я человек фанатичный, стараюсь во всем дойти до совершенства. Если учеба – то красный диплом, если спорт – то тоже по максимуму.