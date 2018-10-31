Кубическая сила: спортсменка снялась в откровенной фотоссесии
Татьяна Денисова обладает особой, рельефной красотой. Она участница многих состязаний по бодибилдингу, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и абсолютный чемпион Новосибирска по бодифитнесу.
Не так давно девушка приняла участие в фотосесии новосибирского фотографа Михаила Решетникова.
- Мне хотелось провести не обычную съемку худенькой девушки с большой грудью, а запечатлеть мощную, рельефную модель. Пригласил Татьяну, она согласилась. Было интересно посмотреть на реакцию зрителей, - рассказывает Михаил.
На снимках Татьяна демонстрирует свой рельефный живот – сплошные кубики. На другой фотографии в стиле «ню», видны четкие линии мускулистой спины.
Зрители оценили снимки:
- Какой рельеф! О, спорт! – отзываются подписчики.
Сама Татьяна рассказала немного о своем увлечении спортом:
- Я человек фанатичный, стараюсь во всем дойти до совершенства. Если учеба – то красный диплом, если спорт – то тоже по максимуму.
На этом снимке тоже Татьяна, только с другой стороны. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ