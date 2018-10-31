«Готовятся подорожником лечить»: в новосибирской поликлинике разбили оранжерею
Фотографию оранжереи в Городской клинической поликлинике №1, которая находится на улице Серебренниковская, выложили в группу «Инцидент Новосибриск».
Ухоженные, величественные растения заняли все пространство у стен галереи вперемешку со стульями для посетителей. Оранжерея вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей.
— Готовятся подорожником лечить, — скептически прокомментировал фото Алексей Варава.
— Во всех больницах видеть бы такое, — мечтает Maksimka Lomakin.
— Заплюют же, и бычками закидают, — переживает Данила Соколов.
— Молодцы сотрудники, которые так делают, — похвалил тех, кто ухаживает за оранжереей Николай Ключеров. — Там много углекислого газа — народу много, вот и улучшают микроклимат. Как сейчас помню — в классе биологии в школе у нас биологичка так же делала — не класс, а джунгли. И дышалось там лучше, чем в других кабинетах.
А как вы думаете, место ли такому количеству растений в поликлинике?