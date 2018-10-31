Продал землю слишком дешево: чиновника новосибирской мэрии задержали сотрудники УФСБ

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-31T14:23:53+03:00

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В Новосибирске задержан заместиель начальника департамента земельных и имущественных отношений, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следователей, с его подача одна из фирм купила земельный участок в 10 раз дешевле его реальной стоимости.

- По версии следствия, между мэрией города и организацией в 2015 году был заключен договор аренды муниципального земельного участка в Первомайском районе. По договору арендатор должен произвести строительство объектов в соответствии с установленным проектом. В 2018 году организация обратилась в мэрию с ходатайством о приобретении арендуемого участка. Заместитель начальника департамента поручил подчиненным сотрудникам подготовить договор купли-продажи на льготных условиях, при отсутствии такого права у покупателя, - сообщает СКР по Новосибирской области. - Земельный участок был продан по цене, более чем в 10 раз ниже его рыночной стоимости. Преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Сделка нанесла мэрии ущерб в размере 14 миллионов рублей. Следователи просят суд арестовать чиновника на время следствия. А в самом департаменте идут обыски.

- Производятся допросы свидетелей, проведены обыски по месту работы подозреваемого, по результатам которых изъяты необходимые документы, интересующие следствие, - сообщает СКР.