Убийц школьника с пляжа «Бумеранг» ищут по новым фотороботам

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-31T14:13:35+03:00

Если вы узнали этих людей, звоните в Следственный комитет.

Их составили специалисты, приехавшие в Новосибирск из Москвы

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В Новосибирске составлены новые фотороботы убийц новокузнецкого школьника. Напомним, 16-летний Дима отдыхал в кемпинге у пляжа «Бумеранг». Утром 28 июня пошел в туалет, а вернулся с ножевым ранением. Мама Диминого друга стала свидетелем последних секунд жизни мальчика.

— Какая-то тварь поджидала, не факт, что его, в кустах, — написала в соцсетях женщина.С тех пор следователи и полицейские пытаются поймать преступников. Они со спины попали в камеры наблюдения. Также по словам свидетелей, преступников было двое.

— Приезжали специалисты из Москвы, опросили свидетелей, были составлены новые фотороботы, — рассказал «КП» Михаил Третьяков, официальный представитель регионального следственного комитета.

Следствие в очередной раз обращается к новосибирцам, которые стали очевидцами этого преступления или узнали в представленных портретах знакомых, с просьбой сообщить информацию по телефонам (383) 203-57-39 или 8-913-012-83-78.