2018-10-31T14:13:35+03:00
Происшествия

Убийц школьника с пляжа «Бумеранг» ищут по новым фотороботам

Их составили специалисты, приехавшие в Новосибирск из Москвы
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Если вы узнали этих людей, звоните в Следственный комитет.Если вы узнали этих людей, звоните в Следственный комитет.
Изменить размер текста:

В Новосибирске составлены новые фотороботы убийц новокузнецкого школьника. Напомним, 16-летний Дима отдыхал в кемпинге у пляжа «Бумеранг». Утром 28 июня пошел в туалет, а вернулся с ножевым ранением. Мама Диминого друга стала свидетелем последних секунд жизни мальчика.

Какая-то тварь поджидала, не факт, что его, в кустах, — написала в соцсетях женщина.С тех пор следователи и полицейские пытаются поймать преступников. Они со спины попали в камеры наблюдения. Также по словам свидетелей, преступников было двое.

— Приезжали специалисты из Москвы, опросили свидетелей, были составлены новые фотороботы, — рассказал «КП» Михаил Третьяков, официальный представитель регионального следственного комитета.

Следствие в очередной раз обращается к новосибирцам, которые стали очевидцами этого преступления или узнали в представленных портретах знакомых, с просьбой сообщить информацию по телефонам (383) 203-57-39 или 8-913-012-83-78.

На видео попали двое. Следователям теперь нужна помощь новосибирцев, чтобы опознать этих людей со спины.

На видео попали двое. Следователям теперь нужна помощь новосибирцев, чтобы опознать этих людей со спины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Готовятся подорожником лечить»: в новосибирской поликлинике разбили оранжерею
Продал землю слишком дешево: чиновника новосибирской мэрии задержали сотрудники УФСБ
Скользко не будет: на дороги Новосибирска высыпали 1300 тонн песка и соли
Николай Валуев приглашает Новосибирцев на турнир Россия – Сербия
«Было невозможно дышать»: ради фото парень провел 6 часов с тыквой на голове
Новосибирский депутат выступил против повышения цены проезда по времени
Вылетел на «встречку»: водитель «Лады» протаранил две иномарки под Новосибирском
Напал с дужкой от кровати: недовольный заключенный избил тюремного охранника
Дорогие покупки: сибирячка заплатила 15 тысяч рублей за кражу колбасы и фарша из магазина
Попал в ловушку: спасатели помогли 4-летнему мальчику вытащить застрявший в тракторе палец
Поесть на 4,5 тысячи в месяц: в Новосибирске установили новый прожиточный минимум
«Helloween уже тут!»: рыжий клоун и зомби проехались под землей в Новосибирске
Погода на день в Новосибирске: 31 октября будет снежно
Сибирячка в пижаме устроила дискотеку в супермаркете
Подписались на шайбе: работы по строительству нового ЛДС в Новосибирске начнутся в январе
Несмотря на «посылку оскорбительного характера»: депутаты одобрили увеличение прожиточного минимума
Легкие деньги: в Новосибирске безработные парень и девушка попались на продаже амфетамина
«Не соответствует действительности»: в полиции опровергли слухи об отставке главы МВД по Новосибирской области
Женщина под землей: неадекватный сибиряк позвал спасателей, а приехала за ним скорая
Он попытался: новосибирский танцор в метро пришел на Дом-2
Должность в правительстве: стало известно о новой работе экс-сенатора по НСО
Единогласно: депутаты поддержали обращение о сохранении НИИТО к министру здравоохранения России
9 часов ожидания: авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за долгое томление пассажиров
«На фото дракон»: сибирячке оставили шрамы после эпиляции в салоне
Легко отделался: экс-сотрудник СО РАН получил условный срок за изготовление и кражу золота