2018-10-31T12:06:16+03:00
Общество

Скользко не будет: на дороги Новосибирска высыпали 1300 тонн песка и соли

Дорожники приготовили к новому зимнему сезону около 37 000 тонн песко-соляной смеси
Надежда ЯРКОВА
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Дорожники сегодня всю ночь посыпали песком и солью дороги Новосибирска.Дорожники сегодня всю ночь посыпали песком и солью дороги Новосибирска.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В ночь на среду, 31 октября в город пришли первые заморозки, и чтобы снизить аварийную ситуацию из-за гололеда, на дороги города высыпали более 1300 тонн песка и соли.

— Из-за резкого похолодания, за сутки на дороги Новосибирска высыпали 1 301 тонну пескосоляной смеси, работало больше 35о единиц уборочной техники, — рассказали в пресс-службе мэрии города.

Также сейчас проводятся работы по заготовке пескосоляной смеси. На данный момент в арсенале города, с учетом прошлогоднего остатка, имеется 36 801 тонна смеси. Также на 34 основных эстакадах, подъемах и других опасных участках города находятся емкости с пескосмесью.

— В целом, готовность техники для работы в зимних условиях составляет 86 %. Из 487 машин к зиме готовы 418, — отметили в ведомстве.

Помимо этого, в рамках подготовки к зимнему сезону проводится консервация решеток ливневой канализации. Так на данный момент, из 4 209 решеток законсервировано 3 652, что составляет 86 % от общего количества.

Новосибирским водителям с приходом холодов, в свою очередь, напоминают о необходимости сменит летнюю резину на зимнюю и соблюдать правила дорожного движения, особенно во время гололеда.

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