2018-10-31T11:45:23+03:00
Спорт

Николай Валуев приглашает Новосибирцев на турнир Россия – Сербия

Капитаном команды России станет Роман Власов, а в главном бою вечера на ринг выйдет Вячеслав «Сокрушительный русский» Василевский (18+)
Екатерина КОМЯКОВА
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Зрителей ждут 12 бескомпромиссных поединков. Фото: Некоммерческое Партнерство «Союз Ветеранов Спорта»Зрителей ждут 12 бескомпромиссных поединков. Фото: Некоммерческое Партнерство «Союз Ветеранов Спорта»
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Некоммерческое Партнерство «Союз Ветеранов Спорта» представляет ежегодный международный турнир по единоборствам " Кубок дружбы". Зрителей ждут 12 бескомпромиссных поединков, которые представит неизменный ринг-анонсер наших мероприятий, мастер проведения крупнейших международных турниров, заслуженный работник культуры России - Александр Загорский.

В основной части вечера единоборств пройдет матчевая встреча сборных команд России и Сербии. Зрители увидят поединки чемпионов мира и Европы — лучших представителей своих стран в девяти видах боевых искусств: бокс, вольная борьба, кикбоксинг, дзюдо, тхэквондо, греко-римская борьба, грэпплинг, карате-киокушинкай, ММА.

В главном бою вечера сойдутся грозный бразилец Адриано «Скала» Балби и один из лучших российских средневесов, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо Вячеслав «Сокрушительный русский» Василевский.

На турнир приглашены почетные гости: Фёдор Емельяненко, Николай Валуев, Александр Шлеменко, Александр Иншаков, Хабиб Нурмагомедов, Хасан Бароев, Александр Карелин, Михаил Алоян, Алексей Тищенко, Алексей Немов, Наталья Рагозина, Михаил Пореченков.

- Уже не раз мы с вами встречались на этом турнире, в этот раз приедет команда Сербии и попытает своего спортивного счастья во встрече с командой России. Будем болеть за наших ребят, - зовет зрителей на состязания Николай Валуев.

«Кубок дружбы» состоится 24 ноября 2018 года в ЛДС «Сибирь», по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 23, начало в 15:30. Билеты можно приобрести в кассах ЛДС и на сайте www.kassir.ru

Николай Валуев - Приглашение на Кубок дружбы 24.11.18 ЛДС Сибирь.Друзья! Некоммерческое партнерство Союз Ветеранов Спорта приступило к подготовке очередного мероприятия. 12-ый Международный турнир Кубок дружбы: Сборная России - Сборная Сербии намечен на конец ноября 2018 года. Мы планируем включить в программу следующие виды единоборств: греко-римская борьба, дзюдо, К-1, бокс, тхэквондо, вольная борьба, тайский бокс, карате-до, грэпплинг, ММА. В каждом виде участвуют спортсмены своих национальных сборных. Место проведения: Ледовый дворец спорта СИБИРЬ . 24.11- 15.30 http://2018.svsmma.ru

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