2018-10-31T11:52:11+03:00
Общество

«Было невозможно дышать»: ради фото парень провел 6 часов с тыквой на голове

Фотограф из Новосибирска сделала необычную серию снимков к Хэллоуину
Надежда ЯРКОВА
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Главный герой - Тыкварь, человек с тыквой вместо головы. Фото: Светланы Ерыгиной.Главный герой - Тыкварь, человек с тыквой вместо головы. Фото: Светланы Ерыгиной.
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Новосибирский фотограф сделала серию фото о приключениях человека с тыквой вместо головы, которого назвала Тыкварь. Все мы даже если и не отмечаем этот праздник, знаем, что главный его символ — резная тыква, внутри которой ставится свечка, придающая ей зловещий образ.

Тыква без прорезей для глаз, как символ добровольной изоляции от внешнего мира. Фото: Светланы Ерыгиной.

Тыква без прорезей для глаз, как символ добровольной изоляции от внешнего мира. Фото: Светланы Ерыгиной.

— Я хотела соединить жуткую хэллоуинскую эстетику с русской повседневностью, а тыква, очевидный символ этого праздника, показалась мне самым подходящим связующим звеном. Потому что у тыквы как таковой нет национальности, все зависит от контекста, в который ее поместишь. В огороде у бабушки — одно дело, в американском фильме ужасов — совсем другое. А в моей серии что-то среднее между этими «полюсами».

В русском языке тыквой иногда называют голову, так что образ героя напросился сам собой и появился Тыкварь: русский пацан, не в меру наглый и самоуверенный, в то же время невежественный и замкнутый на своих интересах, — рассказала фотограф Светлана Ерыгина. — Тыква без прорезей для глаз, безликая символизирует добровольную изоляцию от внешнего мира.

Девушка добавила, что ее серия снимков — это попытка взглянуть жути в лицо, полюбить ее, осмыслить и посмеяться над ней, в чем и состоит смысл Хэллоуина.

Вся съемка прошла в пределах Октябрьского района города Новосибирска. Половина снимков — результат импровизации с моделью: четкого плана и маршрута не было.

Фото с Тыкварем удачно подошли под сегодняшний Хэллоуин, чей символ - тыква. Фото: Светланы Ерыгиной.

Фото с Тыкварем удачно подошли под сегодняшний Хэллоуин, чей символ - тыква. Фото: Светланы Ерыгиной.

— В моей серии появляется палатка с фруктами, закусочная «Самса», троллейбус и ларек с микрокзаймами, но с таким же успехом можно было пойти, скажем, на мясной рынок, в метро или в обувной киоск. Нас вела сама улица, — отметила Светлана

По ее подсчетам, съемка заняла 2 дня по 3 часа, короткими промежутками. Приходилось делать паузы, поскольку в тыкве невозможно дышать и даже в высушенном виде она остается тяжелой, а парню было непросто в ней ходить.

Носить тыкву на голове и дышать в ней было очень тяжело. Фото: Светланы Ерыгиной.

Носить тыкву на голове и дышать в ней было очень тяжело. Фото: Светланы Ерыгиной.

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