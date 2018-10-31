Вылетел на «встречку»: водитель «Лады» протаранил две иномарки под Новосибирском

СЕГОДНЯ 08:16 2018-10-31T08:16:52+03:00

В ДТП погиб 26-летний житель Бердска, который был за рулем «Лады»

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В Новосибирской области произошло ДТП с участием трех автомобилей: один человек погиб.

— Авария произошла во вторник, 30 октября в 19:50 в Искитимском районе на 47 км дороги «Новосибирск-Ташанта». Ехавший со стороны Бердска в сторону Искитима 26-летний водитель за рулем ВАЗ-2114, во время обгона не справился с управлением, из-за чего столкнулся сразу с двумя машинами Mitsubishi L200 и Toyota Funcargo, ехавшими во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ДТП на месте погиб житель Бердска — водитель «Лады», 54-летний водитель «Тойоты» с травмами головы и различными переломами был доставлен в больницу.

В аварии погиб водитель "Лады".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»