2018-10-31T08:16:52+03:00
Происшествия

Вылетел на «встречку»: водитель «Лады» протаранил две иномарки под Новосибирском

В ДТП погиб 26-летний житель Бердска, который был за рулем «Лады»
Надежда ЯРКОВА
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Водитель "Лады" устроил ДТП с двумя машинами на "встречке".Водитель "Лады" устроил ДТП с двумя машинами на "встречке".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирской области произошло ДТП с участием трех автомобилей: один человек погиб.

— Авария произошла во вторник, 30 октября в 19:50 в Искитимском районе на 47 км дороги «Новосибирск-Ташанта». Ехавший со стороны Бердска в сторону Искитима 26-летний водитель за рулем ВАЗ-2114, во время обгона не справился с управлением, из-за чего столкнулся сразу с двумя машинами Mitsubishi L200 и Toyota Funcargo, ехавшими во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ДТП на месте погиб житель Бердска — водитель «Лады», 54-летний водитель «Тойоты» с травмами головы и различными переломами был доставлен в больницу.

В аварии погиб водитель "Лады". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В аварии погиб водитель "Лады".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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