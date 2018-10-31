2018-10-31T07:41:47+03:00
Общество

Напал с дужкой от кровати: недовольный заключенный избил тюремного охранника

За избиение сотрудника колонии к сроку уже отбывавшего наказание заключенного прибавилось 6 лет
Надежда ЯРКОВА
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Заключенный прибавил к своему сроку еще 6 лет за избиение охранника.Заключенный прибавил к своему сроку еще 6 лет за избиение охранника.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Апелляционный суд оставил без изменения приговор Калининского районного суда, вынесенное раньше — 15 августа, в отношении уже отбывавшего срок 26-летнего Какаджана Ахунова.

— За избиение охранника в колонии он был приговорен к 6 годам лишения свободы. По совокупности приговоров его срок составил 9 лет в исправительной колонии особого режима, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Суд установил, что отбывающий в исправительной колонии строгого режима наказание за покушение на убийство из хулиганских побуждений Ахунов, недовольный работой сотрудников колонии по проверке спальных мест и досмотру заключенных в ИК-8, применил насилие в отношении младшего инспектора исправительной колонии.

— Он успел ударить охранника не менее одного раза металлической дужкой от кровати по голове, чем причинил легкий вред здоровью, — отметили в ведомстве.

В апелляционных жалобах осужденный и адвокат оспаривали причастность Ахунова к преступлению. Они настаивали на том, что потерпевший и свидетели его оговорили, однако апелляционная инстанция не согласилась с их доводами.

Ахунов признанвиновным, назначенное наказание справедливым.

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