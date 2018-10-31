Напал с дужкой от кровати: недовольный заключенный избил тюремного охранника
Апелляционный суд оставил без изменения приговор Калининского районного суда, вынесенное раньше — 15 августа, в отношении уже отбывавшего срок 26-летнего Какаджана Ахунова.
— За избиение охранника в колонии он был приговорен к 6 годам лишения свободы. По совокупности приговоров его срок составил 9 лет в исправительной колонии особого режима, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
Суд установил, что отбывающий в исправительной колонии строгого режима наказание за покушение на убийство из хулиганских побуждений Ахунов, недовольный работой сотрудников колонии по проверке спальных мест и досмотру заключенных в ИК-8, применил насилие в отношении младшего инспектора исправительной колонии.
— Он успел ударить охранника не менее одного раза металлической дужкой от кровати по голове, чем причинил легкий вред здоровью, — отметили в ведомстве.
В апелляционных жалобах осужденный и адвокат оспаривали причастность Ахунова к преступлению. Они настаивали на том, что потерпевший и свидетели его оговорили, однако апелляционная инстанция не согласилась с их доводами.
Ахунов признанвиновным, назначенное наказание справедливым.