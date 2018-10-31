2018-10-31T06:15:58+03:00
Общество

Попал в ловушку: спасатели помогли 4-летнему мальчику вытащить застрявший в тракторе палец

Ребенок во время игры засунул палец в игрушечный трактор и не смог вытащить обратно
Надежда ЯРКОВА
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Ребенок играл с игрушечным трактором и его палец застрял в машинке.Ребенок играл с игрушечным трактором и его палец застрял в машинке.
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Инцидент произошел вчера в Кировском районе Новосибирска. Помощь спасателей понадобилась ребенку.

— Во вторник, 30 октября в 6 часов вечера на телефон дежурного поступил звонок от взволнованных родителей. Они рассказали, что их ребенок, играя с пластмассовым трактором случайно засунул палец в отверстие в игрушке и не может вытащить его обратно, — описали ситуацию в пресс-службе МАСС.

По указанному адресу на улицу Петухова выехал оперативный экипаж спасателей. Через 10 минут они уже были на месте. Осмотрев руку ребенка и игрушку, спасатели аккуратно вытащили пальчик из фаркопа игрушечного трактора, где он и застрял.

В пресс-службе отметили, что медицинская помощь 4-х летнему ребенку не понадобилась.

Спасатели помогли ребенку освободить палец.

Спасатели помогли ребенку освободить палец.

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