Поесть на 4,5 тысячи в месяц: в Новосибирске установили новый прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 05:40 2018-10-31T05:40:15+03:00

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Правительство установило новый прожиточный минимум для новосибирцев, за третий квартал 2018 года он составил 10834 рубля.

— Постановлением губернатора Новосибирской области от 29 октября установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области за III квартал 2018 года. В среднем на жителя области она составила10843 рубля. В том числе на работающих горожан — 11527 рублей, пенсионеров — 8723 рубля, детей — 11145 рублей, — говорится в сообщении Новосибирскстата.

Таким образом, по сравнению со вторым кварталом, величина прожиточного минимума стала меньше на 99 рублей.

В расчете на среднего жителя прожиточный минимум состоит из расходов на питание, оплату услуг, непродовольственные товары и налоги. Так расход на питание составит 4555 рублей, на оплату услуг — 2752 рубля, траты на непродовольственные товары составят 2743 рубля и на налоги из них тратится 793 рубля.

Напомним, величина прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2018 года составила 10942 рубля.