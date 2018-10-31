2018-10-31T04:44:52+03:00
Общество

«Helloween уже тут!»: рыжий клоун и зомби проехались под землей в Новосибирске

Вот такие они — будни упырей: девушку-зомби и рыжего клоуна встретили крепкие нервами сибиряки в новосибирском метро
Надежда ЯРКОВА
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В новосибирском метро "нечисть" можно встретить не только в Хэллоуин. Фото: vk.com/subwaynsk.В новосибирском метро "нечисть" можно встретить не только в Хэллоуин. Фото: vk.com/subwaynsk.
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День всех святых, или Хэллоуин наступил только сегодня, 31 октября, а новосибирцы начали готовиться и наряжаться заранее. Вот и на прошлой неделе в метро в Новосибирске можно было встретить необычную пару.

Фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» накануне праздника Хэллоуин, который отмечается во всем мире сегодня, 31 октября. Видимо, молодые парень и девушка решили заранее примерить на себя устрашающие костюмы, в которые принято переодеваться в этот день.

Однако новосибирцы не оценили такого преображения, вот что они пишут в комментариях:

— Забавные ребята конечно, но выглядят как-то обычно. Для вечеринки костюмы не айс честно говоря, — отмечает один.

— Что-то этот Хеллоуин больше похож на клоунаду,- добавляет второй.

— Не грамотный костюм и грим,- резюмирует третий.

— Helloween уже тут! — радостно сообщает четвертый.

Напомним, ранее, в метро новосибирцы встретили девушку с разрезанным ртом и торчащей челюстью.

Рыжий клоун и зомби не напугали стойких новосибирцев. Фото: vk.com/subwaynsk.

Рыжий клоун и зомби не напугали стойких новосибирцев. Фото: vk.com/subwaynsk.

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