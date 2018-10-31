«Helloween уже тут!»: рыжий клоун и зомби проехались под землей в Новосибирске
День всех святых, или Хэллоуин наступил только сегодня, 31 октября, а новосибирцы начали готовиться и наряжаться заранее. Вот и на прошлой неделе в метро в Новосибирске можно было встретить необычную пару.
Фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» накануне праздника Хэллоуин, который отмечается во всем мире сегодня, 31 октября. Видимо, молодые парень и девушка решили заранее примерить на себя устрашающие костюмы, в которые принято переодеваться в этот день.
Однако новосибирцы не оценили такого преображения, вот что они пишут в комментариях:
— Забавные ребята конечно, но выглядят как-то обычно. Для вечеринки костюмы не айс честно говоря, — отмечает один.
— Что-то этот Хеллоуин больше похож на клоунаду,- добавляет второй.
— Не грамотный костюм и грим,- резюмирует третий.
— Helloween уже тут! — радостно сообщает четвертый.
Напомним, ранее, в метро новосибирцы встретили девушку с разрезанным ртом и торчащей челюстью.
Рыжий клоун и зомби не напугали стойких новосибирцев. Фото: vk.com/subwaynsk.