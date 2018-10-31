Погода на день в Новосибирске: 31 октября будет снежно

СЕГОДНЯ 03:43 2018-10-31T03:43:15+03:00

В последний день октября будет прохладно и снежно. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня в городе ожидается холодная погода: температуры станут отрицательными и придут осадки, преимущественно снег.

— В среду, 31 октября в Новосибирске будет облачно с прояснением, ночью и днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем будет минус 3-5 градусов, и останется такой же к ночи, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Ветер будет северо-западный с порывами до 16 метров в секунду.

По области будет также облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Дневная температура составит минус 2-7 градусов, к ночи возможно похолодание до минус 12 градусов.

«Яндекс.погода» обещает новосибирцам также холодный, но снежный день. Температура воздуха днем опустится до минус 3 градусов, к ночи станет прохладнее до минус 6 градусов. В последующие дни характер погоды не изменится: дневная температура уйдет за знак «плюс», но и больших морозов пока не ожидается, а вот осадки возможны каждый день.