Сибирячка в пижаме устроила дискотеку в супермаркете

СЕГОДНЯ 16:17 2018-10-30T16:17:04+03:00

Девушка вместе с подругой повторила танец из клипа «Little Big» на песню «Skibidi»

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Петербургская группа «Little Big» выпустила в начале октября клип на популярную песню «Skibidi», в котором Эльдар Джарахов, Моргенштерн и Ильич танцуют несложный ритмичный танец. Клип быстро стал вирусным и Little Big запустили в инстаграме флешмоб — Skibidi Challenge, в рамках которого люди повторяют простые, забавные движения. Флешмоб не обошел стороной и Новосибирск. Сибирячка Анастасия Мазалюк выложила на своей страничке в инстаграме видео, в котором она вместе со своей подругой устроила дискотеку прямо в супермаркете. Обе девушки занимаются танцами профессионально, поэтому не стали упускать шанс принять участие в танцевальном флешмобе.

«Решила тоже поучаствовать», — подписала Анастасия ролик.

Однако в сети видео вызвало неоднозначную реакцию. Мнения в комментариях разделились.

— Ну не синхронно же совсем, — пишут одни.

— Нормально они танцуют. Что-то не нравится, значит, не смотрите. Сами танцевать не умеете, зато комментировать готовы, — возражают другие.

— А что это за песня? — интересуются третьи.

Тем временем, Skibidi Challenge продолжает набирать популярность в социальных сетях. В Новосибирске в нем уже успели поучаствовать не только профессионалы, но и сотрудники Новосибирского ЦФТ, а также хоккейная команда «Сибирь».