Подписались на шайбе: работы по строительству нового ЛДС в Новосибирске начнутся в январе

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-30T13:40:52+03:00

В правительстве региона рассказали о конкретных сроках по возведению спортивного объекта

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Сегодня Новосибирск посетил президент международной федерации хоккея Рене Фазель. Он принял участие в большом совещании, посвященном предстоящему молодежному чемпионату мира. Одна из главных тем – строительство нового ледового дворца спорта на левом берегу.

Заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил, что федеральный центр оказывает поддержку проекту. В бюджете страны уже предусмотрены деньги на строительство ЛДС. В 2019 году будет выделено 300 миллионов, в 2020 году - 1,4 миллиарда рублей, в 2021 году – 1,8 миллиарда рублей.

Уже составлен четкий план по началу строительства. На данный момент проект находится на экспертизе, одобрение планируется получить в конце следующего месяца. Подготовительные работы на участке должны начаться в январе-феврале, забивать сваи для конструкции ЛДС начнут в марте-апреле следующего года.

После озвученных докладов делегация отправилась осмотреть участок, где будет расположен новый дворец спорта. Организаторы провели символическую церемонию и пригласили главных участников совещания подписать большую шайбу. Свои автографы оставили: помощник президента Игорь Левитин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент международной федерации хоккея на льду Рене Фазель, первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, депутат Государственной думы, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, заместитель министра спорта Марина Данилова, член совета федерации Владимир Городецкий, президент федерации хоккея в России, трехкратный победитель Олимпийских игр Владислав Третьяк и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Теперь сувенирная шайба будет храниться в Музее олимпийской славы, как символ уверенности в том, что в начале следующего десятилетия в Новосибирске появится новый ЛДС.