2018-10-30T11:30:02+03:00
Общество

Несмотря на «посылку оскорбительного характера»: депутаты одобрили увеличение прожиточного минимума

В двух чтениях Заксобрание Новосибирской области установило прожиточный минимум в 8814 рублей
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Прожиточный минимум увеличили на 89 рублей.Прожиточный минимум увеличили на 89 рублей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске на сессии Законодательного собрания региона рассмотрели закон об установлении прожиточного минимума. Его приняли в двух чтениях, причем практически единогласно.

— Прожиточный минимум увеличен на 89 рублей. Составил в итоге — 8814 рублей. Средний размер социальной доплаты к пенсии на основании данной расчетной величины по оценке отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области в 2019 году составит 1892 рубля. Количество получателей — 102 тысячи человек (12,3% от общего числа пенсионеров), — поделился цифрами Ярослав Фролов, министр труда и соцразвития Новосибирской области. — Методика расчета прожиточного минимума основывается на потребительской корзине и данных о ценах, которые предоставляются Новосибоблстатом. При увеличении цен на продукты питания будет происходить перерасчет прожиточного минимума.

Напомним, что принятие нового показателя в этом году встретили в обществе неоднозначно.

— В этот раз многие избиратели и ряд СМИ очень заинтересовано и критично отнеслись к предложениям изменения прожиточного минимума на следующий год. В знак протеста в министерство труда и социального характера пришла посылка оскорбительного характера. На наш взгляд это вызвано изначально низким размером пенсий и зарплат…и слишком замудренным расчетом прожиточного минимума, — отметил Вячеслав Журавлев, член комитета заксобрания по соцполитике.

Несмотря на это профильный комитет заксобрания выступил за принятие закона, что в итоге и произошло.

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