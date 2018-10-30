Легкие деньги: в Новосибирске безработные парень и девушка попались на продаже амфетамина

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-30T11:00:38+03:00

19-летние парень и девушка нигде не работали, зато торговали наркотиками. Фото: МВД по новосибирской области.

Обоим задержанным по 19 лет, они попались на торговле наркотическими веществами

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В Новосибирске 19-летние парень и девушка наладили бизнес: продавали по городу психотропные вещества и наркотики.

— 19-летнюю жительницу Новосибирска оперативники задержали недалеко от дачных обществ. Во время досмотра у нее нашли около 100 граммов амфетамина, расфасованного в пакетики. Ее 19-летнего сожителя задержали в подъезде жилого дома по улице Экваторной, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции выяснили, что молодой человек прятал на техническом этаже здания пакет, в котором находилось около 200 граммов амфетамина и почти 8 граммов наркотических средств синтетического происхождения. Во время обыска по месту жительства подозреваемых было найдено еще около 4 граммов наркотика.

— Безработные парень и девушка находили покупателей через интернет. Они закупали оптовые партии запрещенных веществ, фасовали их в домашних условиях, а затем раскладывали дозы в тайники во дворах жилых домов в разных районах города, — добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье — покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. И парень, и девушка сейчас находятся под стражей. Проводится расследование.