«Не соответствует действительности»: в полиции опровергли слухи об отставке главы МВД по Новосибирской области

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-30T10:53:07+03:00

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Местные СМИ сообщили об отставке главы МВД Юрия Стерликова вслед за начальником Госавтоинспекции Новосибирской области Сергеем Штельмахом.

Информация об уходе руководителя управления МВД по Новосибирской области Юрия Стерликова с занимаемой должности появилась после того, как стало известно об увольнении начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха. Однако в управлении областного МВД эту информацию опровергли.

— Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Юрий Стерликов остается на своей должности, — подтвердили в областном управлении МВД.

Напомним, в понедельник, 29 октября стало известно, что начальник Госавтоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах больше не служит в органах. Однако в соцсетях появилась фотография документа, в котором говорится, что Штельмаха уволили из МВД «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».