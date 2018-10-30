«Не соответствует действительности»: в полиции опровергли слухи об отставке главы МВД по Новосибирской области
Местные СМИ сообщили об отставке главы МВД Юрия Стерликова вслед за начальником Госавтоинспекции Новосибирской области Сергеем Штельмахом.
Информация об уходе руководителя управления МВД по Новосибирской области Юрия Стерликова с занимаемой должности появилась после того, как стало известно об увольнении начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха. Однако в управлении областного МВД эту информацию опровергли.
— Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Юрий Стерликов остается на своей должности, — подтвердили в областном управлении МВД.
Напомним, в понедельник, 29 октября стало известно, что начальник Госавтоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах больше не служит в органах. Однако в соцсетях появилась фотография документа, в котором говорится, что Штельмаха уволили из МВД «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».